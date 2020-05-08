«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах

20:00, 08 мая 2020, ПАИ

Сотрудница Псковского отделения ПАО Сбербанк Ольга Харитонова в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своих прадедушках-красноармейцах.

«В годы Великой Отечественной войны мой прадедушка Бойко Владимир Андреевич служил старшим ковалем гаубичного артиллерийского полка, – отметила она. – Во время сражений на Лужской линии обороны был тяжело ранен. После восьми ранений и контузии был командирован в госпиталь в Караганду, где познакомился с моей прабабушкой – тоже псковичкой. Так началась история моей семьи».

Другой прадедушка Ольги Харитоновой, старший политрук 20-го пулемётного батальона Александр Лукьянович Мытник, к началу войны был переброшен в приграничный украинский город Владимир-Волынский, который в первые часы войны подвергся налётам немецкой авиации и интенсивному артиллерийскому обстрелу. Прадедушка пропал без вести.

«И пусть я не застала своих прадедушек, своих героев, память о них, об их подвигах, об их мужестве, об их героизме навсегда в моём сердце», – добавила Ольга Харитонова.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».