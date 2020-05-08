Депутат Госдумы возложил цветы к Вечному огню в Великих Луках

20:02, 08 мая 2020, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский принял участие в акции «Цветы Победы». Он возложил цветы к Вечному огню в Великих Луках по просьбе ветерана Афанасия Брюханова, проживающего в Свердловской области.

Афанасий Брюханов в 1943 году в 17 лет был призван в армию и своё первое боевое крещение принял в 1944 году на станции Великие Луки. По словам Александра Козловского, ветеран принял участие во всероссийской акции «Цветы Победы» и обратился к представителям «Единой России» с просьбой возложить цветы к главному воинскому мемориалу Великих Лук, чтобы почтить память своих боевых товарищей и всех, кто отдал свою жизнь за Родину.

«Для меня огромная честь выполнять любую просьбу ветеранов, общаться с ними. В телефонном разговоре Афанасий Степанович рассказал о своей жизни, о войне. Это очень ценные моменты, когда общаешься с героем, – отметил Александр Козловский. – Низкий поклон вам, дорогие наши фронтовики! С наступающим юбилеем Великой Победы!»

В связи с пандемией коронавируса в этом году ветераны не смогут возложить цветы к воинским мемориалам и памятникам. Для этого запущена акция «Цветы Победы», в рамках которой единороссы возлагают цветы к мемориалам от имени фронтовиков.