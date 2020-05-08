Более тысячи безработных псковичей получили дополнительные выплаты

20:48, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области более тысячи безработных, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, получили дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщила член Совета Федерации от региона Елена Бибикова, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, речь идёт о региональной материальной выплате для безработных, которые были уволены до 1 марта. «Им выплачивается по пять тысяч рублей в течение апреля, мая и июня», – уточнила она.

Кроме того, в Псковской области начались выплаты безработным, имеющим детей, – три тысячи рублей на каждого ребёнка. Елена Бибикова пояснила, что заявление на получение такой выплаты можно подать в электронном виде или на приёме по предварительной записи.