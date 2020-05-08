Более 3,7 тысячи исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД»

21:41, 08 мая 2020, ПАИ

По состоянию на 7 мая Псковский центр по профилактике и борьбе со СПИДом провёл 3 752 исследования на коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

8 344 исследования на коронавирус было проведено в лаборатории, подведомственной региональному управлению Роспотребнадзора. Всего в регионе проведено 12 096 исследований.

По последним данным, в Псковской области выявлено 277 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 51 человек, скончалось – восемь.