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Более 3,7 тысячи исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД»

По состоянию на 7 мая Псковский центр по профилактике и борьбе со СПИДом провёл 3 752 исследования на коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

8 344 исследования на коронавирус было проведено в лаборатории, подведомственной региональному управлению Роспотребнадзора. Всего в регионе проведено 12 096 исследований.

По последним данным, в Псковской области выявлено 277 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 51 человек, скончалось – восемь.

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