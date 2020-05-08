Министр здравоохранения: Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

22:04, 08 мая 2020, ПАИ

В настоящий момент в России наблюдается подъём заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, очевидно, что в стране идёт подъём заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что регионы находятся в разной стадии развития эпидемического процесса. «Я бы, честно говоря, не стал сейчас успокаиваться или говорить, что мы сейчас пошли на спад: пока нет», – отметил министр.

Михаил Мурашко также сообщил, что сейчас в России достигнут баланс по госпитализации. По его словам, во многих регионах нет необходимости дополнительно разворачивать койки, но есть субъекты Федерации, где такие меры всё ещё необходимы.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 187 859 человек, умерло 1 723 пациента, выздоровело – 26 608. В Псковской области зарегистрировано 277 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 51 человек, скончалось – восемь.