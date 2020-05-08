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Общество

Псковичка рассказала о дедушках-красноармейцах, воевавших на Смоленщине

Егор Шлюпенков участвовал в войне в звании рядового. Фото из личного архива Ирины Зутиковой.

Сотрудница Псковского отделения ПАО Сбербанк Ирина Зутикова в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказала о своих дедушках-красноармейцах, которые воевали на Смоленщине.

Её дедушка по маминой линии – Егор Шлюпенков – родился и жил в деревне Пивовка Смоленской области. Был призван Починковским РВК Смоленской области. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине в звании рядового. Служил в войсках Красной армии с октября 1943 года по январь 1946 года в 718 СП, в 16-м отдельном железнодорожном полку, в 106-м восстановительном железнодорожном батальоне. Вернулся с войны живым.

Пётр Подолякин воевал на Смоленщине. Фото из личного архива Ирины Зутиковой.

Дедушка Ирины Зутиковой по папиной линии – Пётр Подолякин – родился и жил в деревне Мошевая Смоленской области. Участвовал в Великой Отечественной войне на Смоленщине. «К сожалению, не осталось информации о его наградах и конкретных местах сражений. Документы были утрачены в результате пожара в госпитале, в котором он находился на лечении. Вернулся с войны живым, но с плохим здоровьем, умер через два года после рождения третьего ребёнка – моего папы. После его смерти моя бабушка воспитала одна троих детей», – рассказала Ирина Зутикова.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».

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