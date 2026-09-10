Российские учёные испытали соединения против ВИЧ, герпеса и других вирусов

12:33, 10 сентября 2026, ПАИ

Российские ученые разработали соединения на основе редкоземельных катионов, которые показали противовирусную и противомикробную активность, в том числе в отношении ВИЧ-1. Исследователи также рассматривают возможность использовать разработку для создания ранозаживляющих материалов и дезинфицирующих средств, сообщили ТАСС в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Над разработкой работали специалисты РТУ МИРЭА, НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.

По данным ученых, новые соединения созданы с использованием редкоземельных катионов ряда лантаноидов и иттрия. В ходе испытаний они продемонстрировали способность инактивировать ВИЧ-1, а также вирусы полиомиелита, аденовирусы и вирусы простого герпеса. Кроме того, соединения проявили активность против ряда бактерий и грибов.

При тестировании на образцах живого активного ВИЧ-1 количество вируса удалось снизить в 100 тысяч раз, сообщили в вузе.

Исследователи разработали материалы в форме гидрогелей и растворов. По их словам, это позволяет адаптировать состав под разные задачи — от фильтров для масок и воздухоочистителей до ранозаживляющих повязок.

«Наши материалы работают как «умные» барьеры. Они не просто блокируют, а активно уничтожают микробы, оставаясь при этом безопасными для тканей человека», — отметила доктор химических наук, профессор РТУ МИРЭА Галина Кузьмичева.

Сейчас ученые готовятся к получению трех патентов. Разработку планируют применять в медицине, системах безопасности и при создании средств индивидуальной защиты нового поколения.

При этом испытания проводились на культурах клеток и образцах вируса, поэтому говорить о появлении готового препарата для лечения ВИЧ пока преждевременно.