Останки 11 красноармейцев перезахоронили в Себежском районе

22:47, 08 мая 2020, ПАИ

8 мая в деревне Заситино у мемориала в честь защитников Себежского укреплённого района перезахоронили останки 11 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, пишет газета «Призыв».

Останки двоих красноармейцев, погибших в начале июля 1941 года при обороне Себежа от фашистских захватчиков, подняли поисковый отряд «Забытый батальон» и сотрудники Себежского краеведческого музея. Это произошло 26 апреля 2020 года на северо-восточной окраине Себежа.

По словам поисковиков, скорее всего, погибшие солдаты являлись бойцами 717-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии. Именно это соединение защищало Себеж в июле 1941 года и с боями отходило от города сначала в сторону железнодорожной станции Кузнецовка, а затем к посёлку Идрица.

Поисковики не нашли смертных медальонов при погибших, но личные вещи и даже деньги при них остались. Рядом с одним из бойцов найден солдатский котелок с надписью «Вася» и инициалами «МГВ».

Сейчас руководство Себежского краеведческого музея проверяет доступные списки бойцов 170-й стрелковой дивизии на наличие в них солдат, чьи инициалы могут совпадать с сочетанием «МГВ». Возможно, таким образом можно будет установить имя одного из поднятых солдат.

В настоящий момент у мемориала в честь защитников Себежского укреплённого района, который в народе называют «Три штыка», покоится всего 95 известных и неизвестных бойцов Красной армии, останки которых были подняты поисковиками в разные годы.