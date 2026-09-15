Посадка деревьев станет следующим этапом ремонта улицы Советской в Пскове

15:04, 15 сентября 2026, ПАИ

Посадка деревьев станет следующим этапом ремонта улицы Советской в Пскове. В ближайшее время город планирует провести торги на посадку новых деревьев, сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«На Советской на днях на улице уже появилась разметка. В ближайшее время будет завершён ремонт тепловой камеры в одном из парковочных карманов. На общее движение это не влияет. Следующий этап – как раз посадка деревьев. Таким образом, ремонт улицы – на финишной прямой», – рассказал Борис Елкин.

По его словам, озеленение Пскова ведётся сразу по нескольким направлениям. Деревья высаживают как при поддержке благотворителей, так и за счёт городского бюджета. При этом муниципальные контракты предусматривают не только посадку, но и последующее содержание деревьев подрядчиком.

Ремонт центральных улиц также обозначил проблему с состоянием фасадов домов. Как отметил глава города, если речь идёт о многоквартирных домах, ремонт фасадов можно проводить в рамках программы капитального ремонта. В случае с коммерческими помещениями ответственность за их состояние лежит на собственниках.

Ранее сообщалось, что в зелёной зоне на пересечении улиц Некрасова и Советской появились новые растения (взамен деревьев, убранных при ремонте улицы Советской): здесь высадили десять клёнов и три сирени.