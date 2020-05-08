0
23:39
Колокольный звон прозвучит во всех храмах Псковской области в День Победы
22:28
Псковичка рассказала о дедушках-красноармейцах, воевавших на Смоленщине
20:35
Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
20:00
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
19:51
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
19:09
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
19:00
«Живой концерт» песен военных лет покажет ГТРК «Псков» 9 мая
Еще новости
Общество

Пять колоколов повесили на звоннице собора Рождества Христова в Себеже

Фото газеты «Призыв».

В Себеже собрали средства на приобретение пяти колоколов, которые повесили на звоннице колокольни собора Рождества Христова, пишет газета «Призыв».

Фото газеты «Призыв».

В соборе ждали этого события много лет. Помогли благотворители. Ещё 19 февраля пять колоколов общим весом 86 килограммов привезли в Себеж из города Татуева Ярославской области. На Радоницу иерей Николай Михайлов, клирик храма Святой Троицы, освятил колокола уже на колокольне. После этого себежские мастера Олег Кудряшов и Алексей Ромочкин подняли колокола на звонницу, которая находится на высоте 18,5 метра. Первыми позвонили в колокола колокольни иерей Николай и Макар Михайловы. Колокольня получила звонкий мелодичный голос, отмечает издание.

Фото газеты «Призыв».

В связи с пандемией коронавируса в настоящий момент по благословению иерея Василия Нетреба, настоятеля храма Святой Троицы Себежа, смотритель колокольни Рождества Христова звонит в колокола в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00. С древних времён во время бедствий и эпидемий на колокольнях всех храмов били в колокола. Люди давно заметили целительную силу колокольного звона. Сейчас это доказано уже научно, отмечает издание. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области в День Победы Пять колоколов повесили на звоннице собора Рождества Христова в Себеже Министр здравоохранения: Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти Более 3,7 тысячи исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД» Дистанционное обучение в вузах продлили в России Более тысячи безработных псковичей получили дополнительные выплаты Псковские налоговые инспекции не будут принимать граждан до 15 мая Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе 22 тест-системы на коронавирус разработали в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Колокольный звон прозвучит во всех храмах Псковской области в День Победы
08 мая 2020
Колокольный звон прозвучит во всех храмах Псковской области в День Победы
Псковичка рассказала о дедушках-красноармейцах, воевавших на Смоленщине
08 мая 2020
Псковичка рассказала о дедушках-красноармейцах, воевавших на Смоленщине
Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
08 мая 2020
Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
08 мая 2020
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
08 мая 2020
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
08 мая 2020
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
«Живой концерт» песен военных лет покажет ГТРК «Псков» 9 мая
08 мая 2020
«Живой концерт» песен военных лет покажет ГТРК «Псков» 9 мая
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
08 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты

Идет загрузка...