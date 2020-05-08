Пять колоколов повесили на звоннице собора Рождества Христова в Себеже

23:12, 08 мая 2020, ПАИ

В Себеже собрали средства на приобретение пяти колоколов, которые повесили на звоннице колокольни собора Рождества Христова, пишет газета «Призыв».

В соборе ждали этого события много лет. Помогли благотворители. Ещё 19 февраля пять колоколов общим весом 86 килограммов привезли в Себеж из города Татуева Ярославской области. На Радоницу иерей Николай Михайлов, клирик храма Святой Троицы, освятил колокола уже на колокольне. После этого себежские мастера Олег Кудряшов и Алексей Ромочкин подняли колокола на звонницу, которая находится на высоте 18,5 метра. Первыми позвонили в колокола колокольни иерей Николай и Макар Михайловы. Колокольня получила звонкий мелодичный голос, отмечает издание.

В связи с пандемией коронавируса в настоящий момент по благословению иерея Василия Нетреба, настоятеля храма Святой Троицы Себежа, смотритель колокольни Рождества Христова звонит в колокола в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00. С древних времён во время бедствий и эпидемий на колокольнях всех храмов били в колокола. Люди давно заметили целительную силу колокольного звона. Сейчас это доказано уже научно, отмечает издание.