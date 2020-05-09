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Пьяную женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове

9 мая около 00:30 водитель Audi совершил наезд на женщину, переходившую дорогу со своим молодым человеком возле пешеходного перехода на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации

  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ
  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ
  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ
  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ
  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ
  • Audi сбила женщину возле кафе "Берёзка"
    Фото: ПАИ

Пешеходы в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина мешал работать и сотрудникам скорой помощи, и сотрудникам ГИБДД.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована, а её молодого человека сотрудники ППС забрали в отдел полиции. Видео здесь>>>.

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