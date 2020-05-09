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Общество

Псковские власти: 9 Мая – священный день для нашей страны

Фото Дарьи Хватковой

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили жителей областного центра с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«9 Мая – священный день для нашей страны, когда сердце каждого наполнено особыми, светлыми патриотическими чувствами, – говорится в поздравлении. – Сегодня мы все, как один, выражаем особую благодарность ветеранам за то, что с честью и достоинством отстояли Родину. Мы вспоминаем павших в боях, тех, кто ценой собственной жизни рисковал, чтобы приблизить окончание войны».

«Город воинской славы Псков героически сражался на протяжении всей Великой Отечественной войны! Наши земляки показали особую отвагу в боях, участвовали в партизанских движениях, трудились в тылу, отстаивали границы города. Они делали всё, что в их силах, и даже больше, чтобы приблизить этот долгожданный день Победы!» – подчеркнули градоначальники.  

«Большая честь быть наследниками сильного поколения победителей, но вместе с тем и большая ответственность. Наш долг – помнить, какой ценой досталась нашим предкам долгожданная Великая Победа», – добавили они.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали псковичам и ветеранам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и мирного неба над головой.

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