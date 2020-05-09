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Общество

Путин: Духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим

«Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным», – отметил президент России Владимир Путин в своём обращении к жителям страны и после возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 9 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник», – подчеркнул глава государства. Владимир Путин обратил внимание на то, что ветераны «сделали для Родины столько, что это никак не измерить». «Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений. Добились грандиозных свершений», – сказал он.

«Мы обязательно, как обычно - широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу», – пообещал Владимир Путин и добавил, что парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка обязательно состоятся.

«Наши ветераны сражались за жизнь против смерти, и мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Мы знаем и твёрдо верим, что непобедимы, когда мы вместе. С праздником! С Днём Победы!» – добавил Владимир Путин.

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