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Общество

Видео: на улицах Пскова зазвучала музыка Победы

На улицах Пскова из военных автомобилей зазвучала музыка военных лет - Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Акция, организованная 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, началась в 12:00.

Пять мобильных групп на автомобилях КамАЗ и УАЗ, украшенных символикой Победы, будут транслировать праздничную музыку до 18:00.

9 мая жителей Псковской области поздравил с Днём Победы губернатор Михаил Ведерников.

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