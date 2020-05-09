Видео: на улицах Пскова зазвучала музыка Победы
На улицах Пскова из военных автомобилей зазвучала музыка военных лет - Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Акция, организованная 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, началась в 12:00.
Пять мобильных групп на автомобилях КамАЗ и УАЗ, украшенных символикой Победы, будут транслировать праздничную музыку до 18:00.
9 мая жителей Псковской области поздравил с Днём Победы губернатор Михаил Ведерников.