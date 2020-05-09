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Общество

Акция «Подари обед ветерану» прошла в Печорах

Акция «Подари обед ветерану» состоялась в Печорах 9 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках акции ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла и детям войны приготовили и доставили 37 бесплатных праздничных обедов. В пресс-службе отметили, что такая инициатива принадлежит секретарю местного отделения партии, предпринимателю Владимиру Глотко.  

Обеды приготовил повар кафе, владельцем которого является предприниматель. Развезли обеды волонтеры, к доставке также подключился председатель городского Совета ветеранов Александр Демьяненко.

«Для всех нас 9 мая – особенно важная и памятная дата, объединяющая наш народ. В этом году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Многие знают, что в городе трудятся волонтеры, помогая пенсионерам и ветеранам. И мы каждый день стремимся внести свой вклад в общее доброе дело», – сообщил Владимир Глотко.

В апреле Владимир Глотко организовал благотворительную акцию по обеспечению горячим питанием пожилых людей из числа особо нуждающихся, которые находятся в самоизоляции.

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