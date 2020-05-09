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Общество

«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря

Фото: Александр Мелинг.

В группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о боевом пути последнего ветерана Великой Отечественной война в обители – монахе Мартирии (Марке Шубине).

Монах Мартирий родился в 1926 году в Брянской области. Весной 1943 года попал в плен и вместе с другими молодыми ребятами был отправлен в Германию. «Благодаря действиям белорусских партизан Марк Шубин был освобожден из плена, после чего остался воевать в партизанском отряде. Весной 1944 года будущий отец Мартирий и его друзья попали в фашистскую засаду и были взяты в плен, откуда вскоре их освободили воины Красной Армии, и Марк был направлен на фронт, где принял участие в освобождении Европы — в боях за Будапешт и Прагу», – рассказали в обители.

Фото: Александр Мелинг.

По окончании Великой Отечественной войны Марк Шубин продолжил службу в рядах Советской Армии до 1950 года, а затем работал на гражданских постах. В 1968 году он вступил в братию Псково-Печерского монастыря и принял постриг с именем Мартирий.

«Сегодня отец Мартирий (Шубин) — последний из ныне живущих, а прежде — многочисленных насельников обители, в годы Великой Отечественной войны защищавших свою веру и Отечество от немецко-фашистских захватчиков», – добавили в обители.

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