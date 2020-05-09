Посвящённая сохранению исторической памяти онлайн-конференция при ПсковГУ станет ежегодной

17:46, 09 мая 2020, ПАИ

Национальная научно-практическая конференция «Сохранение исторической памяти и патриотическое направление работы с молодёжью», которая прошла в Псковском государственном университете в режиме онлайн 9 мая, станет ежегодной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, такое решение приняла ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Научная конференция объединила экспертов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Рязани и Смоленска. Одним из спикеров конференции стал директор Государственного архива Псковской области, руководитель отделения Российского исторического общества в Пскове Валерий Кузьмин.

«День Победы – это значимый для всех нас праздник, – подчеркнул он. – Псковский государственный университет выступил инициатором замечательного мероприятия. 9 мая на одной площадке в онлайн-формате в удобное для всех время удалось обменятся опытом, рассказать о том, какую работу ведут учреждения в разных регионах нашей страны в деле увековечивания памяти о Великой Отечественной войне. Российское историческое общество и Государственный архив Псковской области всегда будут поддерживать такие инициативы и участвовать в таких мероприятиях».

В онлайн-конференции также приняли ректор и сотрудники ПсковГУ, директор Детского центра музея Победы Елена Слесаренко, директор государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.