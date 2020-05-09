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Общество

«Сирень Победы» высадили в Красногородском районе

Акцию «Сирень Победы» провели в деревне Покровское Красногородского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Инициатива принадлежит депутатам Собрания депутатов сельского поселения «Пограничная волость», членам партии «Единая Россия» Жанне Тарасовой и Галине Нефёдовой, которые предложили местным жителям в рамках всероссийской акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы, высадить кусты сирени.

«Работали, соблюдая все меры предосторожности, понимая, насколько самозащита важна в условиях распространения инфекции коронавируса, – рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Татьяна Егорова. – Посадили сирень в честь ветеранов Великой Отечественной войны, своих отцов и матерей. В семье Василия и Лидии Даниловых оба отца – участники войны, у Нины Владимировны мама была малолетней узницей концлагеря, у Татьяны Котовой погиб дядя на войне, у Натальи Яковлевой воевали дедушка и бабушка, два дяди не вернулись с войны, у Юрия Дмитриева воевал дедушка. Вот и получается, что сажали посадки, думая каждый о своём, а в конечном итоге получили в деревне аллею, посвящённую памяти близких и дорогих сердцу родственников – героев Великой Отечественной войны».

«Сад памяти» – общенародная инициатива. К 75-летию Победы планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, погибших во время Великой Отечественной войны.

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