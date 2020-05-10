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Общество

Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату

Уже месяц работникам гостиницы «Ольгинская», которая входит в организацию «Соцтурпроф», не выплачивают зарплату. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказали сами работники гостиницы. В учреждении работает 52 человека.

«Нам не выплачивают зарплату уже в течение месяца. Учредитель – облсовпроф, председатель – Ульяна Михайлова, к ней неоднократно обращались, ответа не получили. Складывается впечатление, что руководство бездействует», – говорит один из сотрудников.

По словам работника гостиницы, почти у всех в коллективе «Ольгинской» семьи и дети, которых уже нечем кормить.

«Я многодетный отец, супруга тоже работает в этой организации. Мы остались вообще без средств», – говорит ещё один работник гостиницы.

Сигнал, что сотрудникам не выплачена зарплата за апрель, получил Игорь Иванов – председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и  членов президиума. Сообщение поступило от членов профсоюза гостиницы «Ольгинская».

«Внятного ответа не последовало. Мы связались с руководителем учреждения Герасимовым Олегом Васильевичем, обратились в администрацию Псковской области, в комитет по экономическому развитию, чтобы эту ситуацию разрешить, раз её не разрешает то лицо, которое было выбрано», – сказал Игорь Иванов.

Люди доведены уже до отчаяния.

«Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Если не Ульяна Александровна, то уважаемый Михаил Юрьевич Ведерников, пожалуйста, помогите! Это крик о помощи», – просят работники.

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