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Пожарные спасли двух мужчин от огня

Сегодня днём произошло возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома № 3 на улице Алтаева. Как сообщили Псковскому агентству информации соседи пострадавших, возгорание произошло в ванной комнате.

  • Пожар на улице Алтаева
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Алтаева
    Фото: ПАИ
  • Пожар на улице Алтаева
    Фото: ПАИ

Прибывшие вовремя пожарные потушили огонь и спасли хозяев квартиры – двух шестидесятилетних мужчин. По словам соседей, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного из пострадавших госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи, другой от помощи отказался и скрылся с места происшествия.  

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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