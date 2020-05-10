Пожарные спасли двух мужчин от огня

13:31, 10 мая 2020, ПАИ

Сегодня днём произошло возгорание в одной из квартир на пятом этаже дома № 3 на улице Алтаева. Как сообщили Псковскому агентству информации соседи пострадавших, возгорание произошло в ванной комнате.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Прибывшие вовремя пожарные потушили огонь и спасли хозяев квартиры – двух шестидесятилетних мужчин. По словам соседей, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного из пострадавших госпитализировала прибывшая бригада скорой помощи, другой от помощи отказался и скрылся с места происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.