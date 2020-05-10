Митрополит Тихон обратился к прихожанам и попросил соблюдать все правила и ограничения

14:40, 10 мая 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в воскресенье, 10 мая, обратился к прихожанам и вновь призвал быть ответственными и соблюдать все правила и ограничения, чтобы «каждый не то что не заболел, но и не стал причиной болезни, а то и гибели человека – вот это самое страшное. Избави нас Бог именно от этого греха – заразить кого-то», – сказал он.

Митрополит передал благословение, пока не будет указа архиерея, не проводить церковные службы вместе с людьми в храмах.