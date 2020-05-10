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Общество

В Псковском районе 43-летняя женщина попала в аварию на 9 мая

Дорожно-транспортное происществие произошло 9 мая в 5:00 на автодороге садоводческого товарищества «Черняковицы-1» в Псковском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 43-летняя женщина за рулем автоомблия «Renault SANDERO» не справилась с управлением и съехала в кювет, где  врезалась в дерево. Водитель была госпитализирована с травмой головы, а ее пассажир, 40-летний пскович, получил ушибы и ссадины, госпитализирован не был.  Водителю назначили химико-токсикологическое исследование.

А 8 мая в Пскове на улице Советской женщина на автомобиле Lada Kalina сбила бабушку с внучкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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