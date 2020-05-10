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В Роскосмосе подтвердили разрушение российских баков разгонного блока на орбите

Головной научный институт Роскосмоса подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«По сообщению ЦНИИмаш, на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», – отметили в Роскосмосе.

Разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. Сейчас собирают информацию о количестве фрагментов и параметров орбит. Разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в районе акватории Индийского океана. Американские военные в субботу сообщили о разрушении топливного бака и отследили 65 обломков.

Разгонные блоки используются для ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на целевую орбиту, а также на межпланетные траектории.

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