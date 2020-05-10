Каннский кинофестиваль отменили впервые за всю историю

23:29, 10 мая 2020, ПАИ

Организаторы сообщили об отмене Каннского фестиваля в 2020 году. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Президент фестиваля Пьер Лескюр сообщил в интервью изданию Le Figaro, что Каннский кинофестиваль точно не состоится в своём привычном виде в 2020 году.

При этом Пьер рассказал о переговорах с представителями Венецианского кинофестиваля о возможном совмещении биеннале.

Возможно, что этот один из старейших и престижнейших кинофестивалей мира пройдёт вовсе без жюри и премий, но как программа специально отобранных фильмов Cannes–2020, которую планируют показывать в кинотеатрах до весны 2021-го, сообщает ТАСС.