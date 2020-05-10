На Ставрополье 15 человек пострадали от взрыва гранаты, брошенной пьяным мужчиной
В посёлке Приэтокский Ставропольского края 15 челвоек пострадали при взрыве гранаты, которую мужчина бросил в частное домовладение. Один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.
Все пострадавшие доставлены в районную больницу, один человек – в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. В основном люди получили травмы нижних конечностей.
По предварительной информации, граната взорвалась под столом, потому что люди «бросили её под стол от страха», сообщили в администрации.
В момент взрыва под навесом частного домовладения отмечали день рождения хозяйки дома, всего там находилось 18 человек.
Подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения, взрывное устройство бросил из-за бытового конфликта.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и оперативные службы.