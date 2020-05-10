На Ставрополье 15 человек пострадали от взрыва гранаты, брошенной пьяным мужчиной

23:56, 10 мая 2020, ПАИ

В посёлке Приэтокский Ставропольского края 15 челвоек пострадали при взрыве гранаты, которую мужчина бросил в частное домовладение. Один человек находится в тяжёлом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу, один человек – в тяжёлом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести. В основном люди получили травмы нижних конечностей.

По предварительной информации, граната взорвалась под столом, потому что люди «бросили её под стол от страха», сообщили в администрации.

В момент взрыва под навесом частного домовладения отмечали день рождения хозяйки дома, всего там находилось 18 человек.

Подозреваемый задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения, взрывное устройство бросил из-за бытового конфликта.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, кинологи и оперативные службы.