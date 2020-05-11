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Кратковременные дожди и +21 градус тепла ожидаются в Псковской области 11 мая
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Общество

Кратковременные дожди и +21 градус тепла ожидаются в Псковской области 11 мая

Погода будет теплой, но возможны кратковременные дожди. Фото: Дарья Хваткова.

В понедельник, 11 мая, в Псковской области установится тёплая погода, во второй половине дня ожидается дождь. Такой прогноз дают синоптики Псковского ЦГМС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Днём 11 мая температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +16…+21°C, ночью воздух прогрелся до +8°C.

Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

МЧС предупреждает жителей Псковской области, что вечером порывы ветра могут достигать скорости 15–17 метров в секунду. Днём южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, в течение дня его направление поменяется на западное и северо-западное.

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