Кратковременные дожди и +21 градус тепла ожидаются в Псковской области 11 мая

09:04, 11 мая 2020, ПАИ

В понедельник, 11 мая, в Псковской области установится тёплая погода, во второй половине дня ожидается дождь. Такой прогноз дают синоптики Псковского ЦГМС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Днём 11 мая температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +16…+21°C, ночью воздух прогрелся до +8°C.

Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

МЧС предупреждает жителей Псковской области, что вечером порывы ветра могут достигать скорости 15–17 метров в секунду. Днём южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, в течение дня его направление поменяется на западное и северо-западное.