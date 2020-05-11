Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе

11:48, 11 мая 2020, ПАИ

Ночью с 10 на 11 мая в одно из псковских кафе, закрытых на время пандемии, пробрался мужчина. Ночной посетитель отведал еды из холодильника и выпил пива. Пскович явно не торопился: принёс напиток на свой столик, выпил и лёг спать. «Вечеринку» записали камеры видеонаблюдения, установленные в зале.

Когда на улице уже светало, мужчина проснулся, но перед тем, как покинуть заведение, справил нужду прямо в зале.

Из кафе злоумышленник удалился с полным пакетом пива и бутылкой в руках.

Хозяева заведения обнаружили следы этого свинства спустя некоторое время. Им пришлось провести полную дезинфекцию.

Владельцы кафе просят тех, кто узнал преступника, сообщить информацию в отдел полиции.