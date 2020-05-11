Mastercard увеличила лимит покупок без ПИН-кода

14:38, 11 мая 2020, ПАИ

На фоне пандемии международная платёжная система Mastercard повысила разрешённый лимит, при котором пользователи карт могут не вводить ПИН-код при оплате покупки бесконтактным способом, с одной до пяти тысяч рублей. Как пишет РБК, письмо с рекомендациями направлено в банки.

При этом конкретное решение последует от самих банков.

Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» согласились увеличить лимит до пяти тысяч рублей, Россельхозбанк – до трёх тысяч рублей. Также последуют рекомендациям Райффайзенбанк и ВТБ. Сбербанк рассмотрит инициативу, прежде проанализировав реальную потребность клиентов в таком изменении. «Открытие» и МКБ рассмотрят это предложение в течение некоторого времени.

Росбанк же не видит в этом дополнительной ценности для клиента.

В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, тогда Россия не попала в этот список. Международная платёжная система Visa ещё в прошлом году разрешила своим клиентам не вводить ПИН-код при оплате покупки на сумму до трёх тысяч рублей.