В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева

15:00, 11 мая 2020, ПАИ

Новая виртуальная выставка «Владимир Алексеев. Графика» доступна интернет-пользователям на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В состав цифровой экспозиции вошли пейзажи, натюрморты, жанровые картины, иллюстрации к произведениям Пушкина, выполненные в разные годы. Это акварели, пастели, рисунки пером, карандашами, фломастерами, печатная графика (в том числе офорты, гравюры в технике сухой иглы, резцовые гравюры по металлу).

Значительная часть произведений поступила в музейные фонды в дар от вдовы художника Татьяны Анатольевны Алексеевой совсем недавно.

Жизнь и творчество Владимира Алексеева (1944–2010) тесно связаны с Пушкиногорьем. Впервые он побывал в Пушкинских Горах в 1960 году и затем более четверти века регулярно приезжал в музей. Художник был другом легендарного директора «Михайловского» Семёна Гейченко.

Пушкинский заповедник часто экспонировал его произведения, а в 2008 году в серии «Святогорская галерея» выпустил художественный альбом с репродукциями работ петербургского графика.

Новая экспозиция включает в себя более ста работ. Познакомиться с ней можно в разделе «Фонды и коллекции → Виртуальные выставки».