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Общество

В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева

Владимир Алексеев. Лето в Михайловском (19 августа 1980 года). Бумага, графитный карандаш, цветной карандаш. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Новая виртуальная выставка «Владимир Алексеев. Графика» доступна интернет-пользователям на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В состав цифровой экспозиции вошли пейзажи, натюрморты, жанровые картины, иллюстрации к произведениям Пушкина, выполненные в разные годы. Это акварели, пастели, рисунки пером, карандашами, фломастерами, печатная графика (в том числе офорты, гравюры в технике сухой иглы, резцовые гравюры по металлу).

Значительная часть произведений поступила в музейные фонды в дар от вдовы художника Татьяны Анатольевны Алексеевой совсем недавно.

Владимир Алексеев. Иллюстрация к стихотворению А.С. Пушкина «Анчар» (1980). Бумага, гуашь, фломастер. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Жизнь и творчество Владимира Алексеева (1944–2010) тесно связаны с Пушкиногорьем. Впервые он побывал в Пушкинских Горах в 1960 году и затем более четверти века регулярно приезжал в музей. Художник был другом легендарного директора «Михайловского» Семёна Гейченко.

Пушкинский заповедник часто экспонировал его произведения, а в 2008 году в серии «Святогорская галерея» выпустил художественный альбом с репродукциями работ петербургского графика.

Новая экспозиция включает в себя более ста работ. Познакомиться с ней можно в разделе «Фонды и коллекции → Виртуальные выставки».

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