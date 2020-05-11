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Общество

В Роспотребнадзоре напомнили правила безопасных онлайн-покупок

Стоит совершать покупки на проверенных сайтах. Фото: Дарья Хваткова.

Как не стать жертвами мошенников, приобретая товары в интернете во время пандемии коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре. Правила безопасных онлайн-покупок опубликованы на сайте ведомства.

Ели продавец предлагает доставить товар наложенным платежем, когда посылку можно будет забрать на почте только после оплаты, необходимо иметь в виду, что содержание посылки вам покажут на почте только после оплаты. Если вы захотите вернуть товар продавцу, расходы на пересылку обратно лягут на вас. Кроме того, покупатель рискует вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Когда вы покупаете товары в интернет-магазине, вы должны проверить на сайте информацию о реквизитах продавца: на страничке должны быть указаны фирменное наименование, адрес, режим работы, ОГРН/ОГРИП. Будьте бдительны, если сайт привлекает «самыми низкими» ценами, однако оплата товаров возможна только безналичным расчётом.

Не стоит переводить деньги за покупку на банковскую карту физического лица. При онлайн-покупке вы должны получить электронный чек на почту или на телефон.

Имейте в виду, что покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи и в течение семи дней после его передачи.

Если владелец сайта-агрегатора указал недостоверную информацию или товар не был передан в срок, покупатель может направить претензию хозяину такого агрегатора.

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