До 60 тысяч рублей доплатят соцработникам во время пандемии

18:25, 11 мая 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин установил специальную федеральную доплату для работников социальных учреждений, которые несут риски и повышенную нагрузку во время пандемии. Об этом глава государства заявил 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Выплаты назначаются на три месяца – на период с 15 апреля по 15 июля.

Медики, работающие в соцучреждениях, получат выплату 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, сотрудники, работающие непосредственно с коронавирусными больными, – 60 тысяч рублей.

Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал получат 25 тысяч рублей, при работе с пациентами с COVID-19 – 35 тысяч рублей.

Младший медицинский персонал получит по 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, технический персонал – по 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

Также на совещании Владимир Путин озвучил новые меры поддержки российских семей с детьми.