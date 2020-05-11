11 мая день рождения празднует заслуженный мастер спорта Светлана Семёнова

18:55, 11 мая 2020, ПАИ

Заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, бронзовый призёр Олимпийских игр, глава Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова 11 мая празднует день рождения.

Светлана Семёнова родилась в Пскове в 1958 году. В 14 лет стала заниматься академической греблей под руководством тренера Александры Калашниковой. В 1975 году перешла в группу тренера Валерия Прокопенко. В 1977 году псковичка вошла в состав сборной команды СССР, была загребной и капитаном команды-четвёрки распашной с рулевой.

В 1985 году окончила Великолукский филиал Московского областного государственного института физической культуры. В 1976 году получила звание «Мастер спорта СССР», в 1978-м – звание «Мастер спорта международного класса», в 1979-м – почётное звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

Светлана Семёнова – бронзовый призёр ХХII летних Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира среди мастеров, одиннадцатикратная чемпионка СССР и победитель множества других соревнований.

Спортсменка награждена орденом «Знак Почёта», почётными ведомственными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии гребного спорта в России», ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть», «Отличник физической культуры и спорта», медалями «80 лет Госкомспорту России», «За заслуги перед Псковом», «За заслуги в развитии спартаковского движения», «100 лет профсоюзам», «1100 лет со дня основания г. Пскова», медалью «За мужество и ратный труд» президиума межрегионального общественного движения «Приоритет» и Всероссийского общественного совета заслуженных деятелей России.

В 2012 году указом Президента Российской Федерации Светлане Семёновой присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Светлана Семёнова возглавляет Олимпийский совет Псковской области и является послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».