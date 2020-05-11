11 мая день рождения празднует заслуженный мастер спорта Светлана Семёнова
Заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, бронзовый призёр Олимпийских игр, глава Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова 11 мая празднует день рождения.
Светлана Семёнова родилась в Пскове в 1958 году. В 14 лет стала заниматься академической греблей под руководством тренера Александры Калашниковой. В 1975 году перешла в группу тренера Валерия Прокопенко. В 1977 году псковичка вошла в состав сборной команды СССР, была загребной и капитаном команды-четвёрки распашной с рулевой.
В 1985 году окончила Великолукский филиал Московского областного государственного института физической культуры. В 1976 году получила звание «Мастер спорта СССР», в 1978-м – звание «Мастер спорта международного класса», в 1979-м – почётное звание «Заслуженный мастер спорта СССР».
Светлана Семёнова – бронзовый призёр ХХII летних Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира среди мастеров, одиннадцатикратная чемпионка СССР и победитель множества других соревнований.
Спортсменка награждена орденом «Знак Почёта», почётными ведомственными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии гребного спорта в России», ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть», «Отличник физической культуры и спорта», медалями «80 лет Госкомспорту России», «За заслуги перед Псковом», «За заслуги в развитии спартаковского движения», «100 лет профсоюзам», «1100 лет со дня основания г. Пскова», медалью «За мужество и ратный труд» президиума межрегионального общественного движения «Приоритет» и Всероссийского общественного совета заслуженных деятелей России.
В 2012 году указом Президента Российской Федерации Светлане Семёновой присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Светлана Семёнова возглавляет Олимпийский совет Псковской области и является послом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».