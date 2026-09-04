Вице-спикер Заксобрания Игорь Дитрих помог псковичам с вопросами медобслуживания

16:23, 04 сентября 2026, ПАИ

Граждане, нуждающиеся в помощи по вопросам медицинского обслуживания, обратились на приём к вице-спикеру Законодательного Собрания Псковской области Игорю Дитриху. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одного из псковичей на встречу с депутатом привёл отказ в продлении инвалидности. Заявитель рассказал, что состояние его здоровья с прошлого года не улучшилось, однако при повторном заочном освидетельствовании бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) приняло отрицательное решение. Игорь Дитрих заверил, что цели отказать гражданам в установлении инвалидности никто не преследует – всё, как правило, упирается в оформление документов.

«Мы проводили анализ отказов МСЭ, и в подавляющем большинстве случаев были неправильно оформлены посыльные листы: не хватало каких-то справок или обследований. В перечень документов для прохождения медико-социальной экспертизы периодически вносятся изменения и дополнения, и если лечащий врач это вовремя не отследил, то возникают проблемы. С медицинским персоналом регулярно проводятся занятия и разъяснения на этот счёт, но человеческий фактор никто не отменял», – отметил Игорь Дитрих, комментируя иногда возникающие сложности.

Как выяснилось, именно с такой ситуацией столкнулся житель Пскова. Основанием для отказа в продлении инвалидности стало отсутствие в пакете документов справки о прохождении одного из обязательных обследований.

Вице-спикер разъяснил псковичу, что у него есть возможность оперативно направить недостающий документ для повторного рассмотрения заявления.

Кроме того, Игорь Дитрих напомнил, что в соответствии с законодательством у граждан есть право выбирать между разными формами проведения медико-социальной экспертизы. При заочном формате экспертная комиссия принимает решение исключительно на основании предоставленных в электронном виде документов. При очном формате гражданин лично присутствует на комиссии, и при необходимости там же могут быть проведены дополнительные обследования. Игорь Дитрих договорился с посетителем общественной приёмной быть на связи.

Ещё одно обращение, касающееся назначения дополнительного лечения и обеспечения медикаментами постоялицы Опочецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов, вице-спикер также взял под контроль. Целесообразность назначений он намерен обсудить с главврачом Островской межрайонной больницы и проинформировать представителя пациента о результатах.