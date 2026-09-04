Врач-педиатр стала гостьей программы «Анамнез». Главное

16:39, 04 сентября 2026, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) стала руководитель Центра здоровья детей, врач-педиатр Татьяна Васильева. Поговорили о работе центра, а также о том, как привить здоровый образ жизни детям.

Главное:

- Центр здоровья детей работает в Пскорве на ул. Балтийской 11А на базе отделения спортивной медицины.

- Главная задача центра — оценка здоровья детей и профилактика заболеваний.

- В центре можно провести скрининговые обследования и получить рекомендации и направления в узкому специалисту.

- Снижение остроты зрения, нарушение осанки, избыточная масса тела — основные проблемы детского здоровья сегодня.

- Детям не нужны диеты и крайности в питании.

- «Красные флаги» детского здоровья: стойкое нарушение сна в течение месяца, головные боли и головокружения, нежелание общаться, усталость, снижение успеваемости.

- В зависимости от возраста ребенок может провести от 1 до 3 часов перед экраном.

- Дети также, как и взрослые, нуждаются в ничегонеделанье.