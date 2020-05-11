Михаил Ведерников дал наставления псковичам перед выходом на работу

19:26, 11 мая 2020, ПАИ

Михаил Ведерников заверил, что Псковская область уже занимается проработкой механизмов осуществления поддержки граждан и бизнеса, озвученной 11 мая Владимиром Путиным. В своём Instagram губернатор Псковской области подвёл итоги совещания, посвящённого санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, с президентом России.

«Пакет дополнительных мер поддержки, озвученный президентом, действительно впечатляет. Теперь дело за реализацией – и тут мы будем работать в тесном взаимодействии с Правительством России, коммерческими банками, всеми заинтересованными структурами и организациями», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что у псковских властей нет выходных и все комитеты и управления уже начали проработку необходимых механизмов.

Отдельно губернатор остановился на завершении периода общероссийских нерабочих дней с 12 мая. Во вторник на работу выйдут все, чья деятельность не запрещена указом губернатора Псковской области.

«В связи с этим напоминаю о необходимости соблюдать все требования противовирусной безопасности Роспотребнадзора, в том числе масочный режим, перчаточный режим и социальную дистанцию 1,5 метра на рабочем месте», – напомнил губернатор.

Актуальную версию противокоронавирусного указа главы региона смотрите здесь>>>.

11 мая президент России сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми, социальных работников и предпринимателей.