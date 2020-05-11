Михаил Ведерников прокомментировал увольнение главврача псковской скорой

20:18, 11 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области прокомментировал своё решение перевести главного врача станции скорой помощи в Пскове Михаила Мартынова на менее ответственную должность. В своём Instagram Михаил Ведерников подвёл итоги второго визита на Псковскую станцию скорой помощи.

«Зарплаты врачам, диспетчерам, водителям выплачиваются в двойном размере, как и было изначально запланировано», – сообщил губернатор.

На станции по поручению главы региона отремонтировали диспетчерскую, комнату отдыха и кухню, установили новую технику.

Средства индивидуальной защиты у сотрудников псковской скорой есть в запасе.

При этом глава региона констатировал, что в медучреждении остались недоработки. В связи с этим Михаил Ведерников принял решение перевести главного врача Михаила Мартынова на менее ответственную руководящую позицию.

«На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи. Задержки протяжённостью в полгода – это не про наш регион. У нас нельзя так работать», – подчеркнул губернатор.