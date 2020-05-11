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Общество

Стало известно, какие зарплаты предлагают в Псковской области борющимся с коронавирусом врачам

Зарплата врачей узкой специализации в псковском COVID-центре составляет около 200 тысяч рублей.Фото: Дарья Хваткова.

Медицинским организациям Псковской области для лечения COVID-19 срочно требуются медики. Как сообщает пресс-служба регионального комитета по здравоохранению, дополнительные силы нужны региону в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Для борьбы с коронавирусом в Псковской области не хватает врачей узкой специализации, медсестёр и фельдшеров скорой помощи.

Заработная плата врача – анестезиолога-реаниматолога – от 220 тысяч рублей, врача-инфекциониста – от 180 тысяч рублей, врача-пульмонолога – от 180 тысяч рублей, медицинской сестры-анестезиста – от 130 тысяч рублей, медицинской сестры палатной – от 100 тысяч рублей, фельдшера скорой медицинской помощи – от 52 тысяч рублей.

По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефонам: 8 (8112) 29-98-99 (доб.112, 115) – отдел кадров комитета по здравоохранению Псковской области, 8 (8112) 29-85-77 – приёмная руководителя, 8 (8112) 56-28-21 – отдел кадров Псковской городской больницы, 8 (8112) 29-83-33 – приёмная руководителя, 8 (8112) 29-83-12 – отдел кадров Псковской станции скорой медицинской помощи.

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