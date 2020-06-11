Продажу алкоголя в кафе и барах площадью менее 40 метров намерены запретить в Псковской области

16:01, 10 июня 2020, ПАИ

Розничная продажа алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, может оказаться под запретом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания», внесённый на рассмотрение губернатором, включён в повестку 47-й сессии регионального парламента, назначенной на 16 июня.

В соответствии с федеральным законом, вступившим в силу 5 мая, площадь торгового зала кафе и баров, продающих в розницу алкоголь, должна быть не менее 20 метров. При этом на региональном уровне могут быть установлены дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета, когда речь идёт об объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах.

В пояснительной записке к проекту регионального закона, разработанного комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике, отмечается, что в Псковской области проблема «наливаек» стоит достаточно остро – жители многоэтажек, где расположены питейные заведения, жалуются на многочисленные нарушения общественного порядка во дворах и на детских площадках.

В рамках проведённого опроса организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, получены сведения о 94 объектах, торгующих алкоголем. 35 из них располагаются в многоквартирных домах.

Анализ полученной информации показал, что только на одном объекте площадь зала обслуживания посетителей не превышает установленных федеральным законодателем 20 квадратных метров. Кафе с площадью от 20 до 30 квадратных метров – семь, по три объекта – с торговым залом от 40 до 50 и от 50 до 60 метров. 17 точек общественного питания имеет площадь свыше 60 квадратных метров.

В эту статистику не попали индивидуальные предприниматели, торгующие пивом, пивными напитками, сидром, пуаре и медовухой – на осуществление такой деятельности не требуется лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Но новые требования неизбежно коснутся и не учтённых пока объектов.

«Таким образом, по данным, полученным в отношении организаций-лицензиатов, из опрошенных только одна организация не будет соответствовать требованиям абзаца первого пункта 4.1 статьи 16 вышеуказанного федерального закона о наличии зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, в связи с чем имеется необходимость в установлении в данной части дополнительных ограничений», - сказано в пояснительной записке.

По мнению разработчиков законопроекта, оптимальным требованием к площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания будет являться размер не менее 40 квадратных метров. Это позволит сохранить баланс интересов предпринимательского сообщества, осуществляющего деятельность с соблюдением всех норм и правил, и жителей, чьи права нарушаются противоправными действиями недобросовестных предпринимателей.

Председатель областного парламента Александр Котов предложил Совету Собрания не откладывать рассмотрение проекта закона на конец месяца, а включить его в повестку внеочередной сессии. «Законопроект прошёл необходимую процедуру оценки регулирующего воздействия. Давайте не будем его откладывать – вопрос волнует наших граждан, у нас есть возможность быстро отреагировать. Такая возможность предоставлена нам федеральным законодательством», - обратился к коллегам-депутатам Александр Котов.

Ранее спикер высказывался о необходимости принятия сбалансированного решения, которое не скажется на заведениях общественного питания, оказывающих «цивилизованные услуги», но оградит жителей области от вакханалии, которую «наливайки» устроили за время существования на территории региона – их, по мнению Александра Котова, должен ждать полный запрет.

По результатам оценки регулирующего воздействия проекта закона, в том числе проведённых публичных консультаций, установлено, что предлагаемые ограничения не влекут избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также не способствуют возникновению необоснованных расходов предпринимателей и областного бюджета.

Предварительное обсуждение проекта закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания» пройдёт 15 июня на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.