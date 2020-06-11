Жителя Красногородского района оштрафовали за нарушение профилактики коронавируса

16:13, 10 июня 2020, ПАИ

В Красногородском районе правоохранители составили 11 протоколов на нарушителей мер, введённых для борьбы с коронавирусом в регионе. Одного человека оштрафовали на тысячу рублей. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала глава Красногородского района Валентина Понизовская.

При этом глава района добавила, что в сельской местности не так остро стоит проблема массового скопления людей при прогулках. «Мы следим, чтобы все были строго в масках и перчатках. Люди прислушиваются, берегут здоровье – своё и окружающих», - отметила гость эфира.

Валентина Понизовская охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в Красногородском районе как стабильную. По данным на 10 июня, в муниципалитете выявлено четыре случая заражения COVID-19.

Ранее в Пскове составили протоколы на нарушителей масочно-перчаточного режима в автобусах.