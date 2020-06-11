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Общество

Адаптацию турсферы Псковской области к новым реалиям обсудили на онлайн-заседании ТПП

10 июня в онлайн-формате прошло расширенное заседание на тему путей адаптации регионального туризма к новым реалиям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В роли организаторов выступили Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и Союз Торгово-промышленной палаты Псковской области. В мероприятии приняли участие представители туриндустрии Пскова, Латвии, Германии, Белоруссии, региональные и городские власти города, а также представители Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участники обрисовали актуальное положение дел в туристической сфере в связи с введенными в странах ограничениями и постепенный выход из них в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также возможности использования таких площадок, как ТПП и Ростуризм, для консолидации усилий по адаптации туристской отрасли к новым условиям.

Роль и значение 39-х Международных Ганзейских дней для туристического развития региона озвучила Татьяна Пустошкина, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы. В свою очередь, о реализации международных проектов, помогающих повысить туристическую привлекательность города, рассказала Кристина Кобызь, председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова.

В целом было отмечено, что 2019 год стал благоприятным для развития туристической сферы Псковской области, именно тогда был зафиксирован самый высокий туристический поток. В настоящий момент, несмотря на стремительное развитие данной области, приходится подстраиваться под новые условия.

В конце мероприятия организаторы подвели итоги заседания и обозначили дальнейшие направления работы по консультированию турсферы в условиях выхода из пандемии.

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