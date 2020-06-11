Два участка дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой отремонтируют в 2020 году

17:39, 10 июня 2020, ПАИ

В 2020 году будут отремонтированы два участка дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сумма контракта составила более 73 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Один из участков дороги находится в Островском районе, протяженностью 2,4 км - от города Остров в сторону Вышгородка. В перечень подготовительных работы на этом участке входит расчистка полосы отвода и водоотводных канав, корчёвка пней и кустарника, планировка откосов и кюветов, фрезерование старого покрытия. Кроме того, подрядчик восстановит укреплённую часть обочин, отремонтирует пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки и нанесёт дорожную разметку термопластиком.

Второй ремонтируемый участок длиной более 2,8 км находится в Пыталовском районе, на подъезде к пункту пропуска Убылинка. Здесь будут проведены работы по срезке изношенного асфальта, демонтажу металлического барьерного ограждения, сигнальных столбиков. Контрактом также предусмотрено восстановление существующего покрытия с учётом переходно-скоростных полос, устранение просадок на обочинах и их укрепление, ремонт пересечений и примыканий, восстановление элементов благоустройства и нанесение разметки.

Работы будут завершены до 28 августа 2020 года.