Модернизированная библиотека «БиблиоЛюб» откроется в Любятово
В рамках рабочего выезда глава Пскова Елена Полонская проконтролировала ход ремонтных работ библиотеки «БиблиоЛюб» в Любятово, которая в скором времени откроет двери для посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В библиотеке идут работы по модернизации и преобразованию её в модельные в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Это позволит создать на базе библиотеки коммуникационный центр, объединяющий в себе информационные и культурные площадки.
Директор библиотеки Елена Сойтту рассказала, что на сегодняшний день уже выполнен ремонт кровли, санузла, расширены дверные проёмы, заменены двери, окна, система отопления, водоснабжения и водоотведения, установлен пандус для маломобильных граждан, обновлена электропроводка и заменены светильники, а также проведён косметический ремонт.
В ближайшее время учреждение оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, мебелью, которая предполагает мобильность и возможность быстрой трансформации.
«Библиотека совсем скоро преобразится. На сегодняшний день у нас записано 1600 читателей, а после ремонта надеюсь, что количество наших читателей заметно возрастёт, в том числе и за счёт молодёжи», - подчеркнула Елена Сойтту.
Официальное открытие библиотеки запланировано на начало осени.
В рамках нацпроекта сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации на базе Российской государственной библиотеки.
На разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта библиотеки было выделено более 4 млн рублей из местного бюджета. А также 5 млн рублей из федерального бюджета - на компьютерное, мультимедийное оборудование, мебель и дополнительно из областного бюджета выделено 500 тысяч рублей, которые направлены на обновление книжного фонда.