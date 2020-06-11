Модернизированная библиотека «БиблиоЛюб» откроется в Любятово

17:45, 10 июня 2020, ПАИ

В рамках рабочего выезда глава Пскова Елена Полонская проконтролировала ход ремонтных работ библиотеки «БиблиоЛюб» в Любятово, которая в скором времени откроет двери для посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В библиотеке идут работы по модернизации и преобразованию её в модельные в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Это позволит создать на базе библиотеки коммуникационный центр, объединяющий в себе информационные и культурные площадки.

Директор библиотеки Елена Сойтту рассказала, что на сегодняшний день уже выполнен ремонт кровли, санузла, расширены дверные проёмы, заменены двери, окна, система отопления, водоснабжения и водоотведения, установлен пандус для маломобильных граждан, обновлена электропроводка и заменены светильники, а также проведён косметический ремонт.

В ближайшее время учреждение оснастят современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, мебелью, которая предполагает мобильность и возможность быстрой трансформации.

«Библиотека совсем скоро преобразится. На сегодняшний день у нас записано 1600 читателей, а после ремонта надеюсь, что количество наших читателей заметно возрастёт, в том числе и за счёт молодёжи», - подчеркнула Елена Сойтту.

Официальное открытие библиотеки запланировано на начало осени.

В рамках нацпроекта сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации на базе Российской государственной библиотеки.

На разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта библиотеки было выделено более 4 млн рублей из местного бюджета. А также 5 млн рублей из федерального бюджета - на компьютерное, мультимедийное оборудование, мебель и дополнительно из областного бюджета выделено 500 тысяч рублей, которые направлены на обновление книжного фонда.