ВОЗ: Иммунитет к коронавирусу может длиться от 6 до 12 месяцев

17:50, 10 июня 2020, ПАИ

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции COVID-19 может длиться от шести месяцев до года. Как пишет ТАСС, об этом сообщила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра.

Говоря о возможной повторной вспышке в Европе, она выразила мнение, что при таком сценарии масштаб, вероятно, уже не будет таким большим. Мария Нейра добавила, что вакцина от коронавируса вряд ли появится в текущем году.

В России заразились коронавирусом 493 657 человек, в Псковской области - 1425 человек.