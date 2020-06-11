Михаил Ведерников отметил успехи администрации Пыталовского района в борьбе с COVID-19

18:11, 10 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил успехи администрации Пыталовского района в борьбе с COVID-19. Об этом с селекторного совещания губернатора с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в районе заразилось всего пять человек, выздоровели трое. Михаил Ведерников отметил, что сейчас случаев заражения коронавирусом нет в Усвятском и Бежаницком районах. По его мнению, Пыталовский район может попасть в список муниципалитетов, в которых отсутствует COVID-19.

Михаил Ведерников попросил жителей района не расслабляться и соблюдать правила нахождения на улицах и в общественных местах.