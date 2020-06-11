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Общество

Четыре ТОС Пыталовского района одержали победу в конкурсе

Фото Дарьи Хватковой.

Победу в конкурсе одержали четыре ТОС [территориальное общественное самоуправление. – ПАИ] Пыталовского района. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время селекторного совещания с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил активную работу ТОС на территории района.

«Из шести заявок ТОС четыре одержали победу, – отметил Михаил Ведерников, поздравив победителей. – Те, кто не попал в их число, могут принять участие в дополнительном этапе конкурса».

Михаил Ведерников отметил, что дополнительные средства можно привлекать в район, поселение и решать насущные проблемы, создавать благоустройство.

Глава района Вера Кондратьева отметил, что ТОС являются активными помощниками глав сельских поселений.

«У нас работают в районе шесть ТОС, я рада, что они у нас есть», – рассказала глава района.

Глава региона напомнил, что в этом году сумма на поддержку ТОС была увеличена до 10 млн рублей.

«Если мы будем видеть активность, то сумма и дальше будет расти, – отметил Ведерников. – Деньги направляются на решение проблем, которые волнуют жителей районов».

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