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Общество

Союз женщин России поздравил с 93-летием актрису Псковского драмтеатра Мирру Горскую

Псковское региональное отделение Союза женщин России поздравило Мирру Горскую с 93-летием. День рождения актриса Псковского драмтеатра имени Пушкина, заслуженная артистка РСФСР отмечает сегодня, 10 июня.

Мирра Горская получила медаль Союза женщин россии им. Валентины Гризодубовой, а также букет цветов от Татьяны Грызловой. Акция прошла при содействии сенатора Елены Бибиковой.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова отметила, что Мирра Горская – уникальная женщина и остаётся женщиной с шармом, юмором, в отличной форме.

«Мирра Александровна стала приглашать нас на свои спектакли, – отметила Наталья Никифорова. – Мы поражены её женской непосредственностью, она по-прежнему остаётся настоящей женщиной».

Мирра Александровна Горская родилась 10 июня 1927 года в городе Боровичи Новгородской губернии.

Мирра Горская получила Медаль Союза Женщин России им. Валентины Гризодубовой

В 1948 году молодая артистка балета оказалась в послевоенном разрушенном Пскове и поступила в молодёжный ансамбль песни и танца Псковской областной филармонии. Там же встретила и Михаила Иванова, с которым прожила долгую жизнь до его кончины.

В 1950–70-е годы Горская и Иванов работали в Дзержинске и Чебоксарах, а с 1970-го и по сей день Мирра Александровна работает в псковском драмтеатре.

Актриса сыграла на псковской сцене более ста ролей. Сегодня она продолжает радовать зрителей в спектакле «Пиковая дама».

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