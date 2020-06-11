Союз женщин России поздравил с 93-летием актрису Псковского драмтеатра Мирру Горскую

18:45, 10 июня 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение Союза женщин России поздравило Мирру Горскую с 93-летием. День рождения актриса Псковского драмтеатра имени Пушкина, заслуженная артистка РСФСР отмечает сегодня, 10 июня.

Мирра Горская получила медаль Союза женщин россии им. Валентины Гризодубовой, а также букет цветов от Татьяны Грызловой. Акция прошла при содействии сенатора Елены Бибиковой.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова отметила, что Мирра Горская – уникальная женщина и остаётся женщиной с шармом, юмором, в отличной форме.

«Мирра Александровна стала приглашать нас на свои спектакли, – отметила Наталья Никифорова. – Мы поражены её женской непосредственностью, она по-прежнему остаётся настоящей женщиной».

Мирра Александровна Горская родилась 10 июня 1927 года в городе Боровичи Новгородской губернии.

В 1948 году молодая артистка балета оказалась в послевоенном разрушенном Пскове и поступила в молодёжный ансамбль песни и танца Псковской областной филармонии. Там же встретила и Михаила Иванова, с которым прожила долгую жизнь до его кончины.

В 1950–70-е годы Горская и Иванов работали в Дзержинске и Чебоксарах, а с 1970-го и по сей день Мирра Александровна работает в псковском драмтеатре.

Актриса сыграла на псковской сцене более ста ролей. Сегодня она продолжает радовать зрителей в спектакле «Пиковая дама».