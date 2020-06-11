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Общество

Администрация Псковской области и Tele2 подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики

Соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики администрация Псковской области подписала с компанией сотовой связи Tele2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Соглашение предполагает взаимодействие в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдалённых населённых пунктах. Кроме того, компания будет активно участвовать в реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории области, содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса цифровых сервисов.

«За пару месяцев этого года процессы цифровизации прошли путь, который, как мы ранее предполагали, придётся проходить несколько лет. Это касается использования различных цифровых услуг и сервисов обычными пользователями и бизнесом. Развитие инфраструктуры связи и различных систем на её основе сегодня неотъемлемая часть и залог процветания экономики регионов», – отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Губернатор отметил, что новейшие технологии и надёжная связь позволят добиваться реальных результатов в социально-экономическом развитии региона. Повышения качества жизни населения можно добиться в том числе за счёт доступности связи в городах и удалённых уголках области, отметил Ведерников.

В рамках соглашения, которое было заключено в 2014 году, компания Tele2 инвестировала в инфраструктуру региона порядка 133 млн рублей. Только в прошлом году оператор провёл работы по расширению сети во всех районах области и городе Пскове. Технологию 4G установили на каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе.

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