Ремонт дороги в Гдовском районе подходит к концу

19:48, 10 июня 2020, ПАИ

Близится к завершению ремонт дороги в Гдовском районе. Работы ведутся на участке между деревнями Верхоляне и Добручи, пишет газета «Гдовская заря».

Ремонт ведётся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже было отремонтировано 9,2 километра асфальтобетонного покрытия, заменено девять водопропускных труб, установлено восемь остановок.

Рабочие наносят осевую линию разметки, которая выполнена термопластиком с наполнением микростеклошариками для повышения её видимости в ночное время. Краевая линия выполнена краской.

При помощи термопластика были также отмечены пешеходные переходы, разметка остановочных площадок, дублирование дорожных знаков на проезжей части для того, чтобы повысить срок службы и обезопасить движение.