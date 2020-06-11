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Общество

Ремонт дороги в Гдовском районе подходит к концу

Близится к завершению ремонт дороги в Гдовском районе. Работы ведутся на участке между деревнями Верхоляне и Добручи, пишет газета «Гдовская заря».

Ремонт ведётся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже было отремонтировано 9,2 километра асфальтобетонного покрытия, заменено девять водопропускных труб, установлено восемь остановок.

Рабочие наносят осевую линию разметки, которая выполнена термопластиком с наполнением микростеклошариками для повышения её видимости в ночное время. Краевая линия выполнена краской.

При помощи термопластика были также отмечены пешеходные переходы, разметка остановочных площадок, дублирование дорожных знаков на проезжей части для того, чтобы повысить срок службы и обезопасить движение.

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