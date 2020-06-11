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ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном
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Общество

ФОТОФАКТ: Плюсский ФОКОТ застилают искусственным газоном

Фото: Газета "Плюсский край".

В физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа в Плюссе укладывают искусственный газон. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Прораб Александр Савченко рассказал, что пока рулоны с искусственным покрытием раскатывают, чтобы полотна отлежались. Затем их будут между собой склеивать. В комплексе уже установили хоккейную коробку. После проклейки газона рабочие займутся дорожками, будут укладывать резиновое покрытие.

Фото: Газета "Плюсский край".

«К сожалению, сейчас дождь, а проклейка полотен искусственного газона должна выполняться исключительно при условиях сухой поверхности. Так что главные наши препятствия – коронавирус и непогода. Но мы их обязательно преодолеем», – отметил Александр Савченко.

На строительство ФОКОТ в Плюссе направлено более 38 миллионов рублей из федерального, областного и районного бюджетов.

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