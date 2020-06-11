Новая бригада медиков приехала в Псковский COVID-центр из Боткинской больницы

21:16, 10 июня 2020, ПАИ

Шестеро медицинских специалистов, прибывших в Псков 10 июня, два месяца работали с инфицированными коронавирусом в Боткинской больнице, на базе которой организован COVID-центр, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В составе группы – пять врачей и один медбрат. Возглавляет бригаду врач-хирург Боткинской больницы, руководитель COVID-центра в Москве Сергей Лебедев.

Старший медбрат реанимационного отделения будет помогать в организации работы псковского COVID-центра, заведующий отделением КТ-диагностики будет способствовать лучшей выявляемости коронавируса и диагностике стадии заболевания и степени тяжести поражения лёгких, терапевт-пульмонолог будет заниматься лечением больных. Врач-эпидемиолог поможет с маршрутизацией больных в COVID-центре, с распределением потоков, с правильным делением на зоны и с логистикой пациентов, которые не заражены коронавирусом.

Московских коллег встретила первая бригада специалистов и заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков.